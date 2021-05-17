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مقتل لبناني على "طابور البنزين"

تسبب خلاف حول تعبئة البنزين بمقتل شاب لبناني في منطقة ببنين شمالي البلاد، بحسب وسائل إعلامية.

وأدى إشكال فردي على أفضلية تعبئة وقود السيارات، إلى توتر كبير تطور إلى إطلاق نار، مما أدى إلى مقتل الشاب غيث المصري.

وحضرت قوات الأمن والجيش إلى المنطقة، حيث تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، فيما تتواصل محاولات توقيف مطلق النار.

وتتسبب طوابير الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود والمتاجر والمخابز والصيدليات بإشكالات عدة في لبنان، في صورة تعكس الواقع الصعب الذي يعيشه السكان.