مقتل قيادي في “داعش” وإصابة آخرين بغارة نفذها الجيش العراقي في صلاح الدين

أفادت وسائل إعلام مختلفة، بمقتل قيادي في تنظيم “داعش” وإصابة آخرين، إثر غارة جوية شنها الجيش العراقي في محافظة صلاح الدين.



ووفقاً لخلية الإعلام الأمني العراقية، فإن الجيش العراقي شن غارة جوية جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.



وأضاف بيان الخلية: “وجّهت القوة الجوية للجيش العراقي ضربة في منطقة السعلوة التابعة لناحية يثرب استهدفت تجمعاً لفلول داعش وذلك بالتنسيق مع اللواء 41 بالحشد الشعبي”.



ولفتت الخلية إلى أن “الضربة جاءت بأمر من قيادة العمليات المشتركة، واستهدفت نفقاً بداخله نحو 6 مسلحين من داعش في منطقة سرجوان بقضاء الدبس، وقد أسفرت عن تدمير هذا النفق بالكامل”.



وتابع بيان الخلية: “وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني نفذت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية في أحد البساتين بمنطقة تل الذهب في ناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء، أسفرت عن مقتل 5 إرهابيين وتدمير وكرهم”.



من جهته، قائد قاطع ديالى للحشد الشعبي العراقي طالب الموسوي، أعلن في وقت سابق، عن مقتل عدد من مسلحي “داعش” بعملية استباقية في قضاء خانقين.



وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والمداهمات لضمان خلو البلاد من بقايا تنظيم “داعش”، والقضاء على فلوله خاصة عند الحدود العراقية ـ السورية، ومنعه من التسلل عبر الحدود.



يذكر أن القوات العراقية نفذت في 29 من شهر تشرين الثاني الفائت، عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” في مناطق مختلفة من العراق، وفي أواخر شهر تشرين الأول الفائت، تمكنت من خلال عملية عسكرية من تدمير أكثر من 7 أوكار لتنظيم “داعش” شرق وشمال العراق وتحديداً في ناحية الرشاد ضمن سلسلة جبال حمرين الممتدة من محافظة ديالى إلى كركوك، شمالي العاصمة بغداد.