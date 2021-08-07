مقتل قيادات من "طالبان" والحركة تسيطر على مدينتين في 24 ساعة

أعلن السلطات الأفغانية، اليوم السبت، عن مقتل حاكم ولاية نيمروز المعين من قبل "طالبان" في غارة جوية مع عدد من مقاتلي الحركة بمدينة زرنج مركز الولاية، كما أعلنت عن مقتل حاكم منطقة أرشي في غارة على محيط قندز شمال البلاد.



هذا وسيطرت حركة طالبان السبت على مدينة شبرغان الواقعة في جوزجان، وفق ما أعلن نائب حاكم ثاني ولاية تسقط عاصمتها في أيدي المتمرّدين في غضون أقل من 24 ساعة.



وقال نائب حاكم جوزجان قادر ماليا لوكالة فرانس برس "تراجعت القوات (الحكومية) والمسؤولون إلى المطار". وكذلك سيطرت على ولاية نمروز قرب حدود إيران، وأيضاً على السجن المركزي وإطلاق سراح المعتقلين.



بدورها، أعلنت وزارة الدّفاع الأفغانية أنّ المواجهات بين حركة طالبان والجيش الأفغاني مستمرة في أكثر من 15 محافظة، مشيرةً إلى مقتل أكثر من 385 عنصراً من حركة طالبان في عمليات الجيش.



وكانت أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن اغتيال مدير دائرة الإعلام في الحكومة الأفغانية في كابول، أمس الجمعة، وذلك بعد أيام من تحذيرها بأنّها ستستهدف كبار المسؤولين رداً على القصف الجوي المكثّف ضد عناصرها.



بالتزامن مع ذلك، قالت "طالبان" إنها سيطرت على مدينة شبرغان شمال أفغانستان، كما سيطرت على مقر الشرطة في المدينة. كذلك، أعلنت الحركة سيطرتها على مدينة زرنج مركز ولاية نيمروز قرب الحدود الإيرانية، فيما أكّدت السلطات الأفغانية استمرار المعارك في داخل ومحيط المدينة.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل 50 من مسلحي حركة "طالبان" في غارات جوية وعمليات عسكرية في معركة هلمند المستمرة منذ أيام.



وأشارت الوزارة إلى مقتل أكثر من 60 مسلحاً من "طالبان" في غارات جوية علي محيط مدينة جوزجان شمالي البلاد.