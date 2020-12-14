مقتل عناصر من ميليشيا "تحرير الشام" في إدلب برصاص مجهولين

قُتل عنصر من ميليشيا "هيئة تحرير الشام" وأصيب آخرون، جراء استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية قرب بلدة عين الحمرا غربي إدلب على الطريق الدولي حلب-اللاذقية، وفقاً لما أفاده "المرصد السوري".



شهود عيان من داخل المدينة ذكروا لوسائل إعلام معارضة أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد استهداف حاجز "للهيئة".



وذكر "المرصد" أنه قُتل أمس "محقق" تابع لميليشيا "تحرير الشام" في مخفر جسر الشغور على يد مسلحين مجهولين، حيث أُطلق عليه نحو 30 طلقة نارية استقرت في أنحاء جسده، ليُقتل على الفور.



ويتصاعد الفلتان الأمني في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها ميليشيا "تحرير الشام - النصرة سابقاً"، حيث قُتل في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 722.



كما قُتل أيضاً 215 مدنياً بينهم 23 طفلاً و21 مواطنة، قضوا خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و426 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام" والميليشيات التابعة لها.