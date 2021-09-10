مقتل عسكري روسي في سوريا نتيجة تفجير عبوة ناسفة على طريق حمص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل جندي روسي في سوريا جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق حمص أثناء سير قافلة مساعدات إنسانية.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "في 9 أيلول/ سبتمبر 2021، في محافظة حمص، أثناء مسير قافلة مساعدات إنسانية تقلها الشرطة العسكرية الروسية، تم تفجير عبوة ناسفة نصبت على جانب الطريق".



وبحسب البيان: أدى التفجير إلى إصابة جندي روسي بجروح بالغة توفي على إثرها بالرغم من المساعدة الطبية المقدمة.



وأضاف البيان: أن "وزارة الدفاع الروسية ستقدم لأسرة الجندي المتوفى كل المساعدة والدعم اللازمين".