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مقتل شخصين والقبض على ثالث خلال محاولة لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن

أعلن الجيش الأردني مقتل شخصين وإلقاء القبض على ثالث خلال محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن.

وبحسب ما نقلته وكالة “عمون” الأردنية عن مصدر عسكري أردني قوله إن “المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، الجمعة، محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.

وبين المصدر أنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مقتل شخصين وإلقاء القبض على شخص ثالث وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري”.

وأضاف أنه “وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1262 كف حشيش ومئة ألف حبة كبتاغون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وكان الجيش الأردني ألقى، يوم الجمعة الماضي، القبض على متسللين اثنين قدما من الأراضي السورية.

يُذكر أن الأردن قامت، في وقت سابق، بتركيب أنظمة رادار عالية تمتد عبر منطقة واسعة من الحدود السورية الأردنية، وقد مكّن نظام الأمن هذا من الكشف على عدة عمليات تسلّل على طول الحدود الأردنية.