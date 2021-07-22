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مقتل شخصين بحماه جراء مشاجرة جماعية

وردت معلومات لفرع الأمن الجنائي وقسم شرطة الشريعة في حماة بحصول مشاجرة جماعية استخدم فيها أحد المتشاجرين (سكين وشنتيانة) وتعرض ثلاثة أشخاص لطعنات متفرقة أدت لوفاة اثنين منهم والثالث دخل المشفى بحالة حرجة، كما لاذ الفاعلين بالفرار، بالمتابعة تبين أن المغدورين هما (محمود وعمران . د) والمصاب (احمد . د).

من خلال التحري وجمع المعلومات تمكن عناصر الأمن الجنائي وقسم الشريعة من التعرف على الجناة والقبض عليهم وهم (علي . م) و(محمد . خ) و(جلال . س) بالتحقيق الأولي معهم اعترف المقبوض عليه (علي) أنه أقدم على طعن المغدورين الثلاثة بواسطة (سكين كباس) كانت بحوزته وذلك بعد مشاجرة وملاسنة كلامية بينهم وبين المغدورين، كما أكد المقبوض عليهما الآخرين اشتراكهما معه بالمشاجرة مضيفين أنهم أثناء تواجدهم بحي جنوب الملعب بالقرب من محل  ليالي الشام  اقتربت منهم سيارة بضمنها ثلاثة أشخاص وقاموا بملاحقتها وعند توقفها تبادلوا السباب والشتائم وتطورت الملاسنة إلى عراك بالأيدي والضرب وأثناء المشاجرة قام (علي) بسحب سكينه الكباس وطعن الأشخاص الثلاثة بعدة طعنات بجسدهم ثم لاذوا بالفرار والاختباء ، تم التحرز على أدوات الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص بعد إكمال التحقيقات أصولاً .