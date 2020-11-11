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مقتل شخص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في ولاية فلوريدا

قضى شخص وأصيب 7 آخرين، إثر حادثة إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك مساء أمس الثلاثاء.

ووفقاً لموقع “بي بي سي”، فإن السلطات المحلية، أعلنت عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، في إطلاق نار من مركبة متحركة في ملعب لكرة السلة في تامبا بولاية فلوريدا.

ولفت الموقع إلى أن المحققين يعتقدون أن مجموعة من الأشخاص كانوا يستقلون سيارة ذات نوافذ مظللة، أطلقوا عدة طلقات أثناء مرورهم بالقرب من ملعب لكرة السلة.

بدورهم، شهود عيان، ذكروا أن إطلاق النار لم يكن عشوائياً، وأن المجموعة كانت مستهدفة، وكان محققو مقاطعة هيلزبره يحاولون تحديد الدافع وراء الهجوم.

من جهته، الضابط في الشرطة الأمريكية تشاد كرونيستر، قال: إن “رجلاً يبلغ من العمر 36 عاماً توفي متأثراً بجروح بعد وصوله إلى المستشفى، في حين أن هناك ضحيتين في حالة حرجة و5 في حالة مستقرة.. وجميع الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 و36 عاماً”.

وأضاف الضابط في بيان له: “فقدنا حياة الليلة بسبب أعمال عنف لا معنى لها.. نهدف إلى إعادة السلام إلى هذا المجتمع وسنواصل قمع من يتسببون في الأذى”.