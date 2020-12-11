مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين شمال سوريا

أعلنت ولاية شانلي أورفة مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين بجروح، جراء استهداف، نقطة تفتيش في منطقة عملية “نبع السلام”، شمالي سوريا.



وأفادت الولاية في بيان، الخميس، أن سيارة مفخخة انفجرت في نقطة تفتيش على أحد الطرقات بمدينة رأس العين.



وأوضح البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من قوات الدرك التركية، وإصابة 6 من قوات الدرك بجروح.



وقال أن المصابين في حالة صحية جيدة، ويتلقون الرعاية بالمستشفى، لافتة إلى انطلاق التحقيقات في التفجير بالتنسيق مع السلطات المحلية.



وكان ناشطون محليون قالوا اليوم إن شاحنة مفخخة من نوع هونداي “انتر” استهدفت حاجز الشرطة المدنية بمدخل مدينة رأس العين الجنوبي على الطريق الرئيسي “رأس العين- تل تمر”.



ولفت ذات المصدر إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل 4 من عناصر الشرطة المدنية وميليشيا الجيش الوطني، وإصابة ثمانية آخرين بجروح شديدة، تم نقل 3 منهم الى المشافي التركية على الفور.