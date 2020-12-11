مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين شمال سوريا
تركيا تُخلي نقطة مراقبة غرب حلب وتبدأ بتفكيك نقطة جديدة على أوتستراد حلب – دمشق
عشائر شرق الفرات تُعلن توجهها نحو توسيع المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي
القامشلي: 200 شاب ينضمون إلى صفوف القوات الرديفة للجيش
المقداد يتحدث عن تصاعد المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين التركي والأمريكي
عين عيسى .. اتفاقات هشة هذه بنودها
سورية تجدد إدانتها للانتهاكات الإنسانية في الجولان السوري المحتل
بدء إضراب عام في الجولان السوري المحتل ووقوع إصابات بين الأهالي جراء اعتداء الاحتلال عليهم
الجيش التركي ينسحب من نقطة مراقبة الراشدين
أنباء عن تفاهمات بين "قسد" وروسيا و الحكومة السورية في عين عيسى بريف الرقة
روحاني: العلاقات بين طهران ودمشق مستمرة بقوة
المقداد وخاجي يعبران عن ارتياحهما لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين
المقداد: اغتيال «سليماني» و«زاده» كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل و أمريكا
كلمة الرئيس بشار الأسد أمام علماء الدين في جامع العثمان بدمشق.
أهالي بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي يتظاهرون احتجاجاً على ممارسات ميليشيا (قسد)

مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين شمال سوريا

أعلنت ولاية شانلي أورفة مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين بجروح، جراء استهداف، نقطة تفتيش في منطقة عملية “نبع السلام”، شمالي سوريا.

وأفادت الولاية في بيان، الخميس، أن سيارة مفخخة انفجرت في نقطة تفتيش على أحد الطرقات بمدينة رأس العين.

وأوضح البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من قوات الدرك التركية، وإصابة 6 من قوات الدرك بجروح.

وقال أن المصابين في حالة صحية جيدة، ويتلقون الرعاية بالمستشفى، لافتة إلى انطلاق التحقيقات في التفجير بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وكان ناشطون محليون قالوا اليوم إن شاحنة مفخخة من نوع هونداي “انتر” استهدفت حاجز الشرطة المدنية بمدخل مدينة رأس العين الجنوبي على الطريق الرئيسي “رأس العين- تل تمر”.

ولفت ذات المصدر إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل 4 من عناصر الشرطة المدنية وميليشيا الجيش الوطني، وإصابة ثمانية آخرين بجروح شديدة، تم نقل 3 منهم الى المشافي التركية على الفور.