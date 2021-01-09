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مقتل جندي لبناني أثر اشتباكات مع مسلحين بالبقاع

قتل جندي لبناني ومسلح خلال تبادل لإطلاق النار بمنطقة الفرزل قرب مدينة زحلة البقاعية. 


وأوضح بيان لقيادة الجيش اللبناني “أن مسلحين اثنين أقدما على محاولة خطف جندي كان بلباسه المدني فور مغادرته أحد محال الصيرفة حيث وقع تبادل لإطلاق النار بينهم ما أدى إلى استشهاد الجندي وإصابة المسلحين بجروح”. 

وأشار البيان إلى أن دورية من مديرية مخابرات الجيش أوقفت المسلحين وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات في المنطقة وما لبث أحدهما أن فارق الحياة لافتاً إلى أن القوى الأمنية تتولى التحقيق بالحادث.