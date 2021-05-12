مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب
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مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب

قتلت امرأة إسرائيلية اليوم، وأن 26 آخرين أصيبوا منهم إثنان إصابتهما خطيرة إثر القصف الصاروخي الذي نفذته المقاومة واستهدف تل أبيب.

وقالت "كتائب القسام" في بيان مساء الثلاثاء "الآن وتنفيذا لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية".

وأكدت "سرايا القدس" أنه سيكون هناك رد آخر من الساعة التاسعة بتوقيت البهاء وتوقيت البهاء هو مصطلح يشير إلى قائد السرايا بهاء أبو العطا.

وصرح "أبو مجاهد" بأن المقاومة ستجعل من تل أبيب نسخة مكررة عن عسقلان وبسيف القدس ستقطع أوصال بقرتهم المقدسة.

ووحاولت بطاريات القبة الحديدية اعتراض جزء من عشرات الصواريخ التي أطلق من غزة على مدن وسط البلاد.
وسمعت أصوات انفجارات  في تل أبيب ومحيطها، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي بشكل متواصل في تل أبيب وريشون ليتسيون.

 

 


المصدر: RT