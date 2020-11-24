مقتل العديد من مسلحي الاحتلال التركي وميليشيا “قسد” في ريف الرقة

قُتل مسلحون تابعون للاحتلال التركي، وآخرون من ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بينهم في ريف الرقة.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن مجموعة من مسلحي الاحتلال التركي تسللت منتصف ليل أمس الاثنين، إلى مواقع “قسد” وجرت اشتباكات عنيفة، تسببت بمقتل 11 من مسلحي الاحتلال التركي، كما قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد”، مبيناً أن عدد القتلى بين الطرفين مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.



وأضاف “المرصد” المعارض أن الاشتباكات ترافقت مع قصف صاروخي متبادل بشكل مكثف وعنيف، كما قصفت القوات التركية مناطق في ناحية عين عيسى وأطرافها أيضاً بعد منتصف الليل.



وتشهد مناطق الشمال السوري حالة توتر أمني مستمرة نتيجة الاشتباكات والقصف المتبادل الذي تشهده باستمرار بين مسلحي تركيا وميليشيا “قسد” والذي يودي بكثير من الأحيان بحياة المدنيين ويلحق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك نتيجة أن الاشتباكات والقصف تحدث باستمرار في مناطق سكنية.