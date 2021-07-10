لافرنتييف يحذر ” قسد” ويقول “الولايات المتحدة قد تنسحب من سورية بصورة مفاجئة”
مجلس الأمن يمدد "آلية إدخال مساعدات إنسانية"...وسورية ترى فيه انتهاكا لسيادتها
اختتام الجولة الـ16 من أستنة والحكومة السورية تعلق: كان يمكن أن تكون مخرجاتها أفضل
الأردن يعرقل عبور الشحنات والأشخاص ورئيس حكومته يدعو إلى تشغيل معبر جابر مع سورية بكامل طاقته
مخترع سوري يعلن عن منظومة التدفئة الهيدروجينية الخضراء
دمشق أمام تحدّي «الجنوب»: طريق شائكة لإحياء التسويات
توقعات برفع سعر ربطة الخبز قريباً بنسبة قد تقارب 100%
رفع سعر ليتر بنزين أوكتان 95 إلى 3000 ليرة سورية
توقعات بارتفاع سعر ليتر المازوت لأكثر من 100%
لافرنتييف:إيصال المساعدات عبر الحدود في سورية تجاوزت فائدتها
«درعا البلد» غير محاصرة وما يجري ترويجه تحريض ممنهج
البحث في أسباب عظمة العرب وانحطاطهم
4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية في دير الزور
واشنطن تكلف خارجيتها بالملف السوري بدلاً من مجلس الأمن القومي
مسلحي بلدة “الهامة” بريف دمشق يسلمون سلاحهم للدولة

مقتل أحد مسؤولي ميليشيا (قسد) في بلدة الكسرة بريف دير الزور

قتل مسؤول محلي من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عبر إطلاق الرصاص عليه في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.
وذكرت مصادر محلية أن مسؤولاً إدارياً لدى ما يسمى “مجلس إدارة الشعب” التابع لميليشيا “قسد” قتل بهجوم بالأسلحة الرشاشة أثناء تجوله في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

وتتواصل الهجمات على مسلحي ميليشيا “قسد” في مناطق الجزيرة السورية بالتوازي مع تصعيد الميليشيا اعتداءاتها على المدنيين واختطافها العديد من الشبان بحجج وذرائع واهية وسوقهم إلى معسكرات تدريب للقتال في صفوفها.