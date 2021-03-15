مقارنة بين الجيشين الروسي والبريطاني

أورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي مقارنة بين قوة الجيش الروسي الذي يحتل المرتبة الثانية عالمياً، وقوة الجيش البريطاني الذي يأتي في المرتبة رقم 8 بين أقوى 139 جيشاً حول العالم، بعد وثيقة بريطانية حذرت من خطر يهدد جنود الجيش البريطاني في حالة اندلاع مواجهة عسكرية مع روسيا في أوروبا الشرقية.



ويتجاوز عدد سكان روسيا عن 141 مليون نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان المملكة المتحدة 65 مليون نسمة.



ويوجد في روسيا أكثر من 69 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل مقابل نحو 30 مليون في المملكة المتحدة.



ويصلح للخدمة العسكرية في روسيا 46 مليون نسمة ويصل إلى سن التجنيد سنويا 1.3 مليون نسمة، مقابل 24 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية في بريطانيا وأكثر من 750 ألف فرد يصلون إلى سن التجنيد سنوياً.



عدد القوات العاملة للجيش الروسي يتجاوز مليون جندي، إضافة إلى مليوني جندي في قوات الاحتياط، مقابل 195 ألف جندي عامل في الجيش البريطاني ونحو 80 ألف في قوات الاحتياط.



ميزانية دفاع الجيش الروسي أكثر من 42 مليار دولار، بينما تتجاوز ميزانية دفاع الجيش البريطاني 56 مليار دولار.



تمتلك القوات الجوية الروسية أكثر من 4 آلاف طائرة بينها 789 مقاتلة و742 طائرة هجومية و429 طائرة شحن عسكري و495 طائرة تدريب و130 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 1540 مروحية بينها 538 مروحية هجومية.



وتمتلك القوات الجوية البريطانية 738 طائرة حربية بينها 119 مقاتلة و15 طائرة هجومية و45 طائرة نقل عسكري و244 طائرة تدريب و30 طائرة مهام خاصة وأكثر من 269 مروحية بينها 38 مروحيات هجومية.



تضم القوات البرية الروسية 13 ألف دبابة وأكثر من 27 ألف مدرعة و6 آلاف و540 مدفع ذاتي الحركة و4 آلاف و465 مدفع ميداني و3 آلاف و860 راجمة صواريخ، بينما تضم القوات البرية البريطانية 109 دبابة و5 آلاف و500 مدرعة و89 مدفع ذاتي الحركة و126 مدفع ميداني و35 راجمة صواريخ.



يتكون الأسطول الروسي من 603 قطعة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و64 غواصة و15 مدمرة و11 فرقاطة و85 كورفيت و55 سفينة دورية و48 كاسحة ألغام بحرية، ويتكون الأسطول البريطاني من 88 قطعة بحرية بينها 2 حاملة طائرات و11 غواصة و6 مدمرات و13 فرقاطة و25 سفينة دورية و13 كاسحات ألغام.



تمتلك روسيا 1218 مطاراً في الخدمة و8 موانئ وأسطول تجاري يتكون من 2739 سفينة، تمتلك بريطانيا 460 مطاراً و16 ميناء وأسطول تجاري يتكون 1426 سفينة، وتعد روسيا أكبر دولة في العالم، بمساحة تتجاوز 17 مليون كيلومتراً مربعاً، بينما تتجاوز مساحة بريطانيا 243 ألف كيلومتراً مربعاً.