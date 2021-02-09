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مقابلات المتقدمين للمنح الدراسية الهنغارية اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري

دعت جامعة دمشق المتقدمين للمنح الدراسية المقدمة من الحكومة الهنغارية والمدرجة أسماؤهم في لوائح المقبولين إلى حضور المقابلات الخاصة بالمنح في كلية الهندسة المدنية الساعة العاشرة صباحاً مصطحبين أوراقهم الثبوتية اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري.

وحددت الجامعة مواعيد المقابلات للمتقدمين لهذه المنح خلال أيام 10و11و14و15و 16و17و18 من الشهر الجاري مؤكدة أنه يجب حضور صاحب العلاقة حصراً وسيتم الاختيار النهائي بعد انتهاء المقابلات وفق المعايير المحددة من قبل اللجنة المختصة وفق الاختصاص والمعدل والنسبة المحددة لكل جامعة وكلية وقسم للمتقدمين المستوفين الشروط الأساسية فقط (العمر واللغة).

ولفتت الجامعة إلى أنه يحق لجميع المتقدمين المستوفين الشروط المعلن عنها سابقاً ولم تدرج أسماؤهم باللوائح الحالية المعلنة تقديم طلبات الاعتراض اعتباراً من 9-2-2021 وحتى 15-2-2021 في مكتب الأمين المساعد لرئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على لوائح أسماء المتقدمين ومواعيد المقابلات من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت جامعة دمشق أعلنت في الثاني من كانون الأول الماضي عن أكثر من 200 منحة دراسية مقدمة من الحكومة الهنغارية (وزارة الطاقات البشرية) للطلبة السوريين للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في مختلف الاختصاصات للعام الدراسي 2021-2022.