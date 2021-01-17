مقابل 500 ل.س.. المالية: إيصال رواتب المتقاعدين إلى منازلهم

وافق وزير المالية كنان ياغي على مسودة اتفاقية مشتركة بين "المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات" و"المؤسسة السورية للبريد"، من أجل تسليم المعاشات للمتقاعدين عبر كوّات البريد في منطقتهم أو إيصالها إلى منازلهم.



ويجري حالياً دراسة الاتفاقية والضوابط اللازمة لوضع التعليمات التنفيذية، ومن ثم إطلاق الخدمات قريباً، بعدما يتم أتمتة ملفات المعاشات وإعداد جداول إلكترونية بدل طباعة دفاتر معاشات، حسبما ذكرته "وزارة المالية" عبر صفحتها على "فيسبوك".



وحول الرسوم التي ستُدفع لمصلحة البريد، فستبلغ 300 ليرة بحال رغب المتقاعد تحويل معاشه إلى كوة البريد في منطقته، و500 ليرة إن أراد أن يصله إلى منزله، ويجب على المتقاعد تقديم طلب إلى مؤسسة التأمين للاستفادة من إحدى الخدمتين.



وكانت توجد دراسة في آذار 2020 لمعرفة إمكانية وضع صرافات متنقلة، يتم خلالها تأمين رواتب الموظفين في مناطقهم، مع تشغيل جميع الصرافات الآلية الموجودة في الأرياف والخارجة عن الخدمة، تزامناً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فايروس كورونا.