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مفتي مصر: الإخوان حاولوا السيطرة على الأزهر لكن كبار العلماء رفضوهم

هاجم مفتي الديار المصرية شوقي علام "الإخوان المسلمين" في مصر، قائلا إن الجماعة "حاولت السيطرة على الأزهر، لكن كبار العلماء رفضوهم".

وأضاف علام في لقاء تلفزيوني: "حاولت جماعةُ الإخوان أن تسيطر على الأزهر، ولكنها فشلت، بل تعاقب كبار العلماء جيلا بعد جيل على رفض هذه الجماعة، فشخصية أبناء الأزهر لا تعرف الكراهية والإقصاء ولا التكفير"، مبينا أن "بقاء الإخوان لسنوات كان سيتسبب في انقسامات وحرب أهلية".

وعن فترة حكم "الإخوان" لمصر، قال: "الإخوان في عام حكمهم حاولوا السيطرة على كل مؤسسات الدولة، وبذلوا باستماتة محاولاتهم لإقصاء غير الإخوان، ولكنهم فشلوا بفضل الله وبفضل عنايته لمصر، هذا البلد الطيب المبارك، وهو حفظ دائم منذ الأزل وحتى قيام الساعة إن شاء الله، وهذا ما أكده عامة العلماء الكبار على مر العصور".

 

 


المصدر: القاهرة 24