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مفاوضات حول سد النهضة على وقع مناورات بين مصر والسودان

بالتوازي مع انطلاق مفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية حول سد النهضة، أجرت القوات الجوية المصرية والسودانية، اليوم، مناورات عسكرية شمالي السودان.

وأجريت المناورات في مدينة مروي، تحت اسم "نسور النيل 2″، بحضور رئيس هيئة الأركان المصرية، ورئيس أركان الجيش السوداني.

وتأتي هذه المناورات وسط مخاوف مصر والسودان من تداعيات إصرار أثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتأثير ذلك على حصة البلدين من مياه النيل.

وأكد رئيس أركان الجيش المصري، محمد فريد حجازي، خلال كلمته في ختام التدريب المشترك على أهمية العمل المشترك في سبيل مواجهة التحديات المشتركة لأمن وسلامة الحدود وحماية المقدرات.

فيما قال قائد القوات الجوية السودانية عصام كوكو إن هذه المناورات لا تستهدف بلداً معيناً.

وانطلقت في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، أمس السبت، جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن السد، بعد تعثر دام أشهراً.