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مفاعل نووي تركي بإشراف روسي

تعهد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، بـ"تعزيز التعاون" بين بلديهما لدى إطلاق ورشة بناء مفاعل جديد في أول منشأة نووية في تركيا.

وضغط كل من الزعيمين زراً على مكتبيهما في موسكو وأنقرة، خلال مراسم عبر الفيديو أطلقت خلالها المرحلة الثالثة من مشروع بناء محطة "أكويو".

وقد بدأت "روساتوم"، المؤسسة الحكومة الروسية للطاقة النووية، أعمال بناء أول مفاعل من 4 مقررة، على الساحل الجنوبي لتركيا في 2018، وتقدر تقارير صحافية روسية كلفة المشروع بكامله بنحو 20 مليار دولار.