معمل لصناعة أدوية السرطان في عدرا

كشف مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق على مشروع صناعة الأدوية السرطانية في المدينة الصناعية بعدرا بتكلفة تقديرية للآلات والتجهيزات 15 مليار ليرة سورية.



وقال دياب إن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى تأمين حاجة سورية من الأدوية السرطانية ويؤمن المشروع 34 فرصة عمل ويهدف إلى تغطية الطلب المحلي والخارجي وتخفيف فاتورة الاستيراد.



وأشار دياب إلى أنه وبناء على أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تم منح 4 إجازات استثمار مؤقتة توزعت على مشروع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة بطاقة إنتاجية 50- 100 ميغا واط وتكلفة 150 مليار ليرة سورية ومشروعين لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية 5 ميغا واط بتكلفة 8 مليارات ليرة والثاني بطاقة 10 ميغا واط بتكلفة 13 مليار ليرة في المدينة الصناعية بحسياء والمشروع الرابع لإنتاج حفاضات صحية للأطفال والعجزة والنساء والمحارم الورقية ومتمماتها ومستلزماتها في المدينة الصناعية بعدرا بتكلفة تتجاوز 53 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 128520 ألف قطعة حفاضات الأطفال و96390 ألف قطعة حفاضات عجزة و257040 ألف قطعة فوط نسائية.



وكانت هيئة الاستثمار السورية قد شملت هذا العام 28 مشروعاً بموجب المرسوم رقم 8 لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.



ويهدف قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.



الوطن