معلومات جديدة عن صفقة الأسلحة الإماراتية

تصنف "إف - 35" ضمن طائرات الهيمنة الجوية التي تنتمي إلى الجيل الخامس، وتعد واحدة من أخطر المقاتلات الحربية في القوات الجوية الأمريكية والعديد من دول العالم وتصل تكلفتها إلى نحو 180 مليون دولار.



ورغم وجود محاولات فاشلة داخل الكونغرس لتعطيل الصفقة الإماراتية، إلا أن "كلارك كوبر" مساعد وزير الشؤون العسكرية والسياسية بوزارة الخارجية الأمريكية، قال أمس إنه "من المحتمل أن يتم توقيع صفقة بيع مقاتلات إف - 35 إلى الإمارات قبل رحيل ترامب".



وتقول مجلة "ديفينس نيوز" إن الصفقة تشمل طائرات مسيرة وذخائر عسكرية إضافة إلى الطائرات الحربية "إف - 35"، حيث تقدر قيمة الصفقة بـ 23 مليار و370 مليون دولار، بحسب المجلة الأمريكية.



وتشمل الصفقة أكثر من 50 طائرة "إف - 35 إيه"، ويقدر ثمن الطائرات بـ 10 مليارات و400 مليون دولار، وتشمل 18 طائرة مسيرة طراز "إم كيو - 9 بي"، يقدر ثمن الطائرات المسيرة بـ 2 مليار و970 مليون دولار.



كما تتضمن الصفقة ذخائر عسكرية بينها صواريخ "جو - جو" وصواريخ "جو - أرض، تقدر قيمة الذخائر الحربية بـ 10 مليارات دولار.