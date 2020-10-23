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معلمة تعد مشروعا لتبسيط شرح دروس اللغة العربية

معلمة تعد مشروعا لتبسيط شرح دروس اللغة العربية

تشجيعاً لمبادرات المدرسين وجهودهم لتحسين واقع العمل التربوي، التقى وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم المعلمة وعد غسان مكنا من مدرسة الشهيد أكرم حسن مكنا في مزرعة القليعة بمديرية تربية اللاذقية، التي قدمت مشروعاً لتبسيط قواعد اللغة العربية، وهو عبارة عن مجسمات مصنوعة من توالف البيئة، يتم خلاله شرح القواعد بشكل جذاب، مؤكداً أن الوزارة تدعم أي نشاط من شأنه تبسيط العملية التعليمية وجعلها محببة ومحفزة للطلاب، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات المعلمة لتقديم دروس تعليمية خلال العطلة الانتصافية على التربوية السورية والمنصة التربوية.


وشرحت المعلمة وعد مكنا أنها استفادت من فترة تعليق الدوام المدرسي بسبب جائحة كورونا لتنفيذ العمل، بهدف إثارة فضول المتعلم وجعله مشاركاً ومنتجاً خلال تنفيذ الدروس، وتنمية شخصيته القيادية.