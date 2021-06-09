معرض SYRIA HiTech بدمشق.. محطة لتنشيط قطاع المعلوماتية والاتصالات

برعاية وزارة الاتصالات والتقانة، يقام معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات SYRIA HiTech في دورته السابعة في الفترة ما بين 14 وحتى 18 حزيران 2021 على أرض مدينة المعارض بدمشق.



سيشكل معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات SYRIA HiTech محطة هامة لتنشيط قطاع المعلوماتية والاتصالات والتحول الرقمي في سورية حيث تم دعوة كل المعنيين بمفاصل الدولة والجامعات الحكومية والخاصة والمصارف العامة والخاصة وهيئات البحث العلمي وكافة المعنيين بقطاع المعلوماتية والاتصالات ووصل عدد الأجنحة المشاركة في معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات SYRIA HiTech إلى 60 جناحاً يمثلون 340 علامة تجارية من 35 دولة.



خلال دوراته السابقة، كرس معرض SYRIA HiTech مكانته كأهم المعارض المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سورية، حيث يطرح أحدث وأهم الحلول والنظم الخاصة بالحواسب والهواتف الذكية ويشكل محطة هامة لتنشيط قطاع المعلوماتية والاتصالات في سورية.



سيتيح المعرض الفرصة لصانعي التقنيات والبرمجيات وموردي الحواسيب وملحقاتها والعاملين في نظم الاتصالات ومعداتها لهم لعرض منتجاتهم وخدماتهم وآخر ما توصلت له التكنولوجيا في هذا المجال، خاصة مع ازدياد اهتمام الحكومة بالتحول الرقمي كما سيتيح المعرض للمسؤولين عن ملف التحول الرقمي في مفاصل القرار الحكومي للاطلاع على الكثير من الخدمات والحلول التي تسهل مهامهم ويعد المعرض ملتقىً معلوماتياً هاماً وفرصة للاطلاع على أحدث التطبيقات والتقنيات المستخدمة في مجال المعلوماتية والمدن الذكية والحكومة الالكترونية.



يشهد معرض SYRIA HiTech سنوياً إقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين بعالم التكنولوجيا، وستشهد هذه الدورة إقبالاً مضاعفاً وذلك من خلال العروض والأسعار خاصة التي ستقدمها الشركات العارِضة للزوار، كما سيشكل منبراً هاماً لتبادل الخبرات بين عدد من الأكاديميين والمؤسسّات التعليمية في ظل مشاركة عدد من المؤسسات التعليمية الأكاديمية.



عام بعد عام من النجاح المستمر جعلت معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نشاطاً سنوياً ينتظره العاملون والمهتمون في قطاع المعلوماتية والحكومة الذكية، لنشر البرمجيات والتقنيات السورية وخاصةً البرامج المطوّرة محلياً، ونقل التجارب والخبرات العالمية إلى سورية، وإضافة تشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في المعارض القادمة.





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