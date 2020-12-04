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معدل قراءة الكتب في العالم العربي

ذكر موقع الكتروني روسي ، أن معدل قراءة الكتب في العالم العربي هو ربع صفحة للفرد الواحد سنويا. وهذا أدنى معدل في العالم .في حين ان الفرد الأميركي يقرأ في المتوسط (11) كتابا في السنة ،. وأقل من ذلك بقليل في بريطانيا .وكان يمكن التشكيك بهذه الأرقام ، لو لم يكن المصدر هو لجنة النشر في المجلس الأعلى للثقافة في مصر .
من الجدير بالذكر أن هذه النتائج تشبه إلى حد بعيد البيانات الصادرة عن اليونسكو. فقد ذكرت المنظمة الدولية ، ان معدل عدد الكتب المقروءة في العالم العربي يبلغ ( 30 ) كتابا لكل مليون شخص.، في حين أن هذا المعدل يبلغ ( 854) كتابا لكل مليون شخص في أوروبا
وقد جمع الخبراء المصريون أيضاً بيانات موثقة عن معدل عدد الكتب المنشورة في العالم العربي سنوياً ، حيث بلغ (1650) كتاباً ، في حين وصل عدد الكتب المنشورة في الولايات المتحدة الأميركية سنويا الى حوالي ( 85000) كتاب