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معتمدو الغاز يبيعون الأسطوانة بسعر زائد

ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي مؤخراً إلى ٣٨٥٠ ليرة، ولكن أغلب معتمدي الغاز في دمشق وريفها وعموم المحافظات يبيعونها بـ٤٥٠٠ ليرة من دون وجه حق!.

حاولنا التواصل مع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس وأرسلنا له رسالة إلى جواله للتعريف عن أنفسنا بأننا من الصحيفة للاستعلام عن السعر الذي يجب أن تباع فيه الأسطوانة إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا المستمرة له.

ولدى التواصل مع مدير عام حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب بيّن أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي يجب ألا يتجاوز أربعة آلاف ليرة في عموم المحافظات، ومخالفة البيع بسعر زائد هي ٢٥٠٠٠ ليرة، منوهاً بضرورة تقديم شكوى على معتمدي الغاز لتنظيم الضبوط بحق كل مخالف.

وفي هذا الإطار يتساءل المواطنون: إلى متى سيبقى التجار والبائعون هم المتحكمون بالأسعار في الأسواق من دون أي رادع على الرغم من كثرة الضبوط التي تنظمها (حماية المستهلك)؟!.

 



تشرين