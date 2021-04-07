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معاون مدير عام سادكوب: آلية توزيع الوقود الجديدة أتت لإدارة النقص الحالية

أكد معاون مدير عام شركة سادكوب، مصطفى حصوية، أن الآلية الجديدة التي تم اتباعها لتوزيع الوقود على السيارات عبر الرسائل النصية أتت لإدارة النقص الحالي بالمادة، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل الكميات الموزعة مباشرة حال توافر كميات أكبر من الوقود حيث تتمتع هذه الآلية بالمرونة.

وقال حصوية في حديث تلفزيوني إن "المحطات ستبقى كما هو الحال تعمل على مدار الساعة، والمدة الزمنية المتاحة عبر الرسالة للحصول على المخصص مصونة بشكل كامل وعلى مدار الساعة"، مؤكدا أن الهدف من اتباع آلية الرسائل النصية "التقليل من تدخل العامل البشري وما يمكن أن يحصل من محسوبيات ومخالفات".

وبخصوص تفعيل الآلية الجديدة على أجهزة المواطنين الخلوية، أكد حصوية أنه ليس مطلوباً من المواطن تغيير رقم الموبايل والتعامل مع التطبيقات الالكترونية للآلية الجديدة لتوزيع البنزين، طالما أنه متأكد أن رقمه الذي أدخله أول مرة حين أصدر البطاقة لا زال صالحاً.- 

وفيما يخص الراجات النارية، أكد حصوية الدراجات النارية التي يمتلك أصحابها بطاقة تعامل معاملة السيارات تماماً مع اختلاف الكمية فقط.

 


الوطن