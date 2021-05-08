معامل الأعلاف تنتج نصف حاجة القطيع البقري والفروج في اللاذقية

بيّن مدير الصناعة في اللاذقية المهندس رحاب دعدع لـ«تشرين» أن معامل الأعلاف في المحافظة تنتج أكثر من 50% من حاجة القطيع البقري والفروج، مشيراً إلى أن عدد المعامل التي تقوم حالياً بالإنتاج 14معملاً من أصل 22 معملاً، ويبلغ إنتاجها سنوياً 81600 طن علف جاف من منشأ نباتي، فيما المعامل الثمانية المتبقية متوقفة عن الإنتاج بسبب صعوبة توفر المواد الأولية المستوردة.



وأضاف دعدع: منحت مديرية الصناعة 6 تراخيص صناعية لإقامة 6 معامل أعلاف جديدة يتم تنفيذها حالياً .



بدوره، بين المهندس لؤي كامل رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة اللاذقية لـ«تشرين» أن إجمالي قطيع الأبقار من مزارع وتربية فردية يبلغ حوالي 33 ألف رأس بقري، منها حوالي 18 ألف بقرة حلوب والبقية عجول وبواكير تحتاج بشكل تقديري سنوياً إلى نحو 85380 طناً من أعلاف مختلفة و31200 طن للدواجن يتم تأمينها من المعامل المحلية، ولكن إنتاجها غير مستقر بحسب توفر المواد الأولية.



وأضاف كامل: تؤمن مؤسسة الأعلاف ضمن دورات علفية ما يتراوح بين 15 – 30%من حاجة القطيع البقري والدواجن التي يبلغ عددها في الدورة الإنتاجية الواحده 1,3مليون طير، ويتم استيراد البقية وشراؤها من الأسواق لأن عدداً مهماً من أنواع الأعلاف والفيتامينات لا تنتجها المعامل المحلية.



وأشار كامل إلى أنه يوجد في المحافظة أعداد من رؤوس الماشية والماعز تقدر ببضع عشرات الآلاف وهو رقم غير ثابت، ويحتاج لنحو 40 ألف طن سنوياً من أعلاف الشعير والنخالة.