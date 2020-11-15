مع كل الوعود بانخفاض سعرها.. تنكة زيت الزيتون بـ 95 ألف ليرة!

وصل سعر تنكة زيت الزيتون لهذا الموسم، إلى ما يقارب 95 ألف ليرة سورية، رغم كل التصريحات السابقة التي كانت تقول بانخفاض أسعارها لهذا الموسم.



قال عمر الشالط، رئيس اتحاد غرف الزراعة إنه من المتوقع أن ينخفض السعر في نهاية الموسم، حيث لا نزال في أوله.



أما بالنسبة إلى الحمضيات، ومع الأخبار التي تتحدث عن أن تصديرها إلى العراق أثر على ارتفاع أسعار، أشار الشالط، إلى أن تصدير الحمضيات لم يتوقف ولا موسم واحد، وأن السعر الذي أصابها لهذا العام بسبب الارتفاع العام في الأسعار، وليس بسبب التصدير.



وأضاف الشالط: "نتوقع انخفاضاً في أسعار الحمضيات بعد فترة قليلة، كون الأمر مرتبط بالعرض والطلب، ونحن في فصل الشتاء حيث يزداد الطلب على الحمضيات، ما سيخفض سعرها بكل تأكيد"