مع ارتفاع أسعار لوازم البطاريات والليدات.. السوريون يجهزون لوازم الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء يبدأ المواطنون بتحضير أنفسهم لانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة كما هو حال كل شتاء، ويجهزون اللوازم من البطاريات والليدات وأجهزة إضاءة وغيرها من الوسائل التي تفي بالغرض.



وزير الكهرباء: هناك صعوبات هذا الشتاء



بين وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في حديث مع “شام إف إم” أنه ستكون هناك صعوبات بالنسبة لواقع الكهرباء خلال فصل الشتاء، مرجعاً سبب الصعوبات لتوجه المواطنين للاعتماد على الكهرباء في مختلف جوانب حياتهم من طبخ وغسيل وغيره، نتيجة عدم توفر المحروقات والغاز.



وبين الوزير أن هناك عمل لإصلاح المنظومة الكهربائية في ريف دمشق والتي تضررت بفعل الإرهاب، حيث سيطرأ تحسن بسيط على واقع الكهرباء في الريف، ويكون الوضع أفضل من العام الماضي.



المواطنون يلجؤون للبطاريات:



وبعد استطلع لآراء عدداً من المواطنين أمام محلات بيع البطاريات والمعدات اللازمة لانقطاعات الكهرباء، حيث بين “أحمد” وهو موظف حكومي أن الأسعار مرتفعة جداً عن العام الماضي فراتبه حالياً لا يكفي لشراء مدخرة تقوم بإشعال الراوتر والليدات.



بدورها “سمية” وهي ربة منزل بينت أنها تستطلع الأسعار مبدئياً لتقوم بتأمين ثمن البطارية، فهي تعتمد على عمل زوجها في سوق الخضار، وهنا أضافت “بات سعر أصغر مدخرة يصل إلى 20 ألف ليرة”؟.



البائعون: الأسعار بين 10 آلاف و700 ألف



بين أحد البائعين أن سعر البطاريات الجافة يتراوح ما بين 10 آلاف ليرة إلى 400 ألف ليرة سورية.



وقال البائع إن أسعار البطاريات ذات الحجم 4.5 فولط هو 10500 ليرة، والبطارية ذات السعة 7 أمبير 23000، والبطارية 9 أمبير 32500، وسعة 12 أمبير 41000 ليرة، والسعة 14 أمبير 48500ليرة، والبطارية ذات السعة 18 أمبير بسعر 64000ليرة.



وقال خليل وهو بائع آخر، إن سعر البطارية ذات السعة 20 أمبير 73500ليرة، والبطارية 22 أمبير 82000 ليرة، و26 أمبير 89000 ليرة، و33 أمبير 111000ليرة، وذات السعة 36 أمبير 118500 ليرة و40 أمبير 143000 ليرة.



وتابع البائع خليل: أما أسعار البطاريات ذات السعة 55 أمبير 206000 ليرة و56 أمبير 247500 ليرة، و80 أمبير 286000 ليرة، و100 أمبير بسعر 320000 ليرة و 150 أمبير 493000 وسعة 200 أمبير بسعر 642000 ليرة.



الإنفرترات:

بين سعيد أحد بائعي الإنفرترات أن أسعار النوعيات التي لديه مرتفعة ولكن نوعيتها ممتازة وهي ماركة “برونوت” حيث يبلغ سعر الإنفرتر 1200va بسعر 245000 ليرة، و 1500va بسعر 315000 ليرة، و 2600va بسعر 380000 ليرة.



وبالانتقال الى أسعار شواحن البطاريات، بين أبو عمر وهو بائع في سوق الكهرباء بدمشق، أن أسعار الشواحن تبدأت من سعر 8500 ليرة لتصل إلى 100 ألف ليرة، مبيناً أن كل نوع له سعر حيث أن الشاحن الذي يشحن بطارية 5 أمبير يبلغ سعره 8500 و 10 أمبير 19000، وكل ما ازدادت الأمبيرات ارتفع السعر.



وعن الليدات تحدث أحد البائعين أنه يتراوح السعر ما بين 1000 إلى 2000 ليرة حسب الموديل والنوعية ولون الضوء.



علي خزنه