مظاهرات للإفراج عنهم.. “قسد” تعتقل مدرسي المنهاج الحكومي في الحسكة

تظاهرت مجموعة كبيرة من الطلاب وذويهم رغم التهديدات بالاعتقال والمحاسبة أمام أحد مقرات “قسد” في مدينة عامودا شمالي محافظة الحسكة، وفي بلدة معبدة في أقصى الريف الشرقي، رفضاً منهم لاعتقال المعلمين الذين يقومون بتدريسهم مناهج وزارة التربية السورية.



وأفادت مصادر محلية في الحسكة بأن العشرات من الطلاب والمعلمين وأولياء أمور الطلاب تظاهروا أمس الأربعاء، أمام مقر قوات “الأسايش” الذراع الأمني لـ “قسد”، في مدينة عامودا شمالي محافظة الحسكة، وفي الشارع الرئيسي في بلدة معبدة شمالي شرقي الحسكة، تنديداً منهم باعتقال مجموعة من معلميهم الذين يدرسونهم مناهج وزارة التربية السورية الحكومية، رافعين شعارات تندد بممارسات “قسد” التي تحارب العلم والمعرفة.

وبينت المصادر أن التظاهرتين في عامودا ومعبدة بدأت من وسطهما وصولاً إلى مركز ما يسمى قوات “الأسايش”، مردّدين خلالها شعاراتٍ تطالب بحرّية الدراسة، والإفراج عن المدرّسين المعتقَلين.



والمعلمين المعتقلين من قبل “قسد” ممن يعملون على تدريس مناهج وزارة التربية السورية في مدينة عامودا شمالي الحسكة، هم (طالب أسعد وحسين نعامة مدرسا رياضيات، رضوان حسو وعبدالسلام حسو مدرسا اللغة العربية، بنكين محمد مدرس الفيزياء، أسامة داري مدرس العلوم، جمعة مجدو مدرس اللغة الفرنسية)وفي بلدة (معبدة) شمالي شرقي الحسكة هم (أحمد عباس ومروان محمد و بشار الفرا مدرسين مادة الفيزياء، علي الحاج علي مدرس لغة عربية، محمد عبدالله، محمد احمد الحميد، مدرسا لغة عربية).



وكانت “قسد” قد اعتقلت مجموعة من المعلمين الذي يقومون بتدريس مناهج الدولة السورية في الدرباسية شمالي محافظة الحسكة، يوم الثلاثاء 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب استمرارهم في تقديم دورات تعليمية سرية في المناهج العربية السورية، للطلبة الأكراد، وتم الإفراج عنهم بعد أسبوع من الاعتقالات نتيجة خروج عدد من المظاهرات المنددة باعتقالهم في المدينة.



ووافقت مديرية التربية الحكومية في محافظة الحسكة خلال العام الحالي والماضي على افتتاح مدارس منزلية ضمن المدن والبلدات والقرى في أرياف محافظة الحسكة، وزودتها بالمعلمين والكتب والمستلزمات الأخرى بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب الذين يرغبون هم وذويهم بدراسة المناهج الوطنية.





أثر