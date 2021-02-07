مظاهرات عارمة في تونس تطالب بإسقاط النظام البوليسي

شهدت العاصمة التونسية أمس مظاهرة عارمة شارك فيها سياسيون وبرلمانيون، تنديداً بما وصفوه بـ"السياسة الأمنية القمعية والاعتداء على الحريات"، في حين فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً وأغلقت شوارع في العاصمة.



واحتشد المتظاهرون في ساحة حقوق الإنسان على بعد بضع مئات من الأمتار من مقرّ وزارة الداخلية، بدعوة من منظمات عدّة بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.



واتجه المتظاهرون باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، حيث كانت الشرطة حالت دون الوصول إليه صباحاً.



وكُتِب على لافتات رفعها المحتجون "لا للإفلات من العقاب"، و"يسقط النظام البوليسي"، مطالبين بالإفراج عن جميع الشبان الذين أوقفوا خلال التحركات الاحتجاجية الأخيرة.



وتزامنت المظاهرة مع إحياء ذكرى اغتيال المحامي والناشط اليساري شكري بلعيد في شباط 2013.