مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس
سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة
المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي
الاحتلال الأمريكي يخرج 80 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق
بعد شهرين من قطع المياه عن الحسكة.. اتفاق روسي- تركي لحل المشكلة
قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوريا في بغداد؟
ميليشيا (قسد) تداهم أقساماً في مخيم الهول للاجئين وتخطف خمسة من قاطنيه
الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف قرية الهوشرية بريف حلب الشمالي
الجيش يقصف نقطة تركية في إدلب
صناعي: هناك هجرة خيالية إلى مصر من الصناعيين لهذه الأسباب
نيوزويك : لا مؤشرات على انسحاب أمريكي قريب من سوريا
الجيش يدك الإرهابيين بسهل الغاب رداً على تسببهم بحرائق
السيد نصر الله: قدرات المقاومة تعاظمت.. وردّنا كان في إطار تثبيت المعادلات

مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس

ذكرت مصادر محلية في مدينة طرطوس أن أصوات إطلاق النار التي سمعت ليل أمس هي نتيجة حدوث اشتباكات بالأسلحة النارية ناتجة عن ملاحقة دوريات حفظ النظام لـ3 مسلحين مطلوبين في منطقة الرادار ورأس شغري في المدينة.

بدوره قال الدكتور إسكندر عمار مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس: وصل إلى المشفى ثلاثة مصابين أحدهم بحالة حرجة، مشيراً إلى أن أحد الحالات تطلبت إجراء عمل جراحي فوري ليتم نقله بعد العملية مباشرة إلى قسم العناية المشددة لحين استقرار وضعه الصحي لإجراء عمل جراحي ثاني له فيما بعد.

وأوضح عمار أن المصابين الثاني والثالث تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة حيث تم تقديم كافة الإسعافات الجراحية والخدمات الطبية لهم عند دخولهم المستشفى.

بينما أوضحت مصادر طبية خاصة أن المصابين هم مدنيين اثنين وعنصر حفظ نظام.

فيما أكدت ذات المصادر أن المسلحين الثلاثة قاموا بتفجير أنفسهم، وأحد المسلحين لبناني الجنسية وعمره 20 عام.

 


أثر