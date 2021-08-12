مصرف لبنان المركزي يرفع الدعم عن المحروقات لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، عن رفع الدعم عن المحروقات في البلاد.



وقال المصرف في بيان له إنه "اعتباراً من تاريخ 12 آب/ أغسطس 2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق"، مشيراً إلى أنه "يعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات".



وفي وقت سابق اليوم، صرّح وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، اليوم الأربعاء، أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى بأنّه لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات".



وقال غجر إنّه "نحن اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء، حاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الإنتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط".



يذكر أنّ لبنان يعاني نقصاً حاداً في الوقود بسبب أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.



ومنذ بداية الأزمة، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيراً عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.



وكانت الحكومة اللبنانية قد رفعت أسعار الوقود في حزيران/يونيو، بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضاً كثيراً عن سعر السوق الموازية.