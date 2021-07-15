مصرع أربعة أشخاص وفقدان آخرين جراء عاصفة غرب ألمانيا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفقد أكثر من خمسين آخرين جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت غرب ألمانيا وجرفت ستة منازل.



ونقلت فرانس برس عن متحدث باسم شرطة مدينة كوبلنتس قوله إن العديد من المفقودين كانوا على أسطح المنازل التي جرفتها المياه في بلدة شولد شمال ولاية فيستفاليا التي تضم أكبر عدد من السكان في ألمانيا والأكثر تضرراً من الأمطار التي أدت إلى ارتفاع مستويات مياه الأنهار واقتلعت أشجاراً وأغرقت الطرق والمنازل بالمياه.



وأدى استمرار هطول الأمطار في الأيام الأخيرة إلى ارتفاع منسوب الأنهار ومن المتوقع أن يصل نهر الراين إلى أول مستوى مرتفع للمياه اليوم أو غداً ما أدى إلى فرض قيود على الشحن.