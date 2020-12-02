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مصر تضبط كميات ضخمة من المخدرات قادمة من سوريا

أعلنت السلطات المصرية ضبط حاوية يوم السبت الماضي في ميناء دمياط البحري، تحتوي على كميات ضخمة من حبوب الكبتاجون المخدرة قادمة من سوريا.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن ” الحبوب المخدرة كانت مخبأة في حاوية قادمة من سوريا، وهي في طريقها إلى دولة الإمارات، وكانت الحاوية تحتوي على فلاتر مياه”.

وأضافت أن “حبوب الكبتاجون كانت مخبأة داخل هذه الفلاتر، وتقدر قيمتها بـ 385 مليون جنيه مصري”.وأضافت الصحيفة، أن “مصادر في إدارة المباحث العامة قسم المخدرات، أكدت أن هذه الشحنة هي الشحنة الثالثة القادمة من سوريا التي تم ضبطها خلال هذا العام”.

وكانت مصر ضبطت شحنة تحتوي على ستة أطنان من مادة الحشيش المخدر منذ خمسة أيام، مخبأة ضمن حاوية ألواح خشبية، وكانت هي الأخرى أيضاً متجهة إلى الإمارات.