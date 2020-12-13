مصر ترفع دعوى قضائية ضد مارك وشركته

تبدأ محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الأحد، النظر في دعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة "فيسبوك"، تطالب بحذف جميع مقاطع الفيديو والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة "الإخوان".



وطالبت الدعوى بإلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها.



وأكدت الدعوى أن إدارة فيسبوك، "قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، ممولة من تنظيم الإخوان، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وتهديد أمنها القومي، والتحريض على العنف ضد مصر ومواطنيها".



وجاء في الدعوى، أن موقع فيسبوك، من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة، "يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه عرض الحائط".



وطالبت الدعوى بإلزام إدارة فيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، وإعادة جميع الصفحات والمنشورات التي تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطني.