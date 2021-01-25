مصر تحدد سعر لقاح كورونا

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية "هالة زايد" أمس، عن سعر اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وحددت فئتين سيتم تطعيمهما مجاناً.



وقالت زايد :" يمكن للجميع التقدم للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا عبر الموقع الرسمي، ومن لم يتمكن من الدخول على الموقع عبر الإنترنت، يمكنه التوجه إلى أي مستشفى تابع لوزارة الصحة وسيقوم العاملون هناك باللازم لتسجيل اسمه".



وأشارت إلى وجود 3 لقاحات تم اعتمادها في مصر وهي أسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني وسبوتنيك الروسي، وكلها في مراحل التسجيل، وعندما تصل أي شحنة فإنها تخضع للتحليل، بواقع 4 تجارب في معامل هيئة الدواء المصرية.



كما أوضحت الوزيرة المصرية أنه سيتم توزيع اللقاح بين المواطنين بمقابل مادي رمزي وهو 100 جنيه مصري للجرعة الواحدة و200 جنيه مصري للجرعتين كحد أقصى.



وأكدت أنه سيتم توفير اللقاح بالمجان للأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، وكذلك لغير القادرين من المواطنين العاديين.



وكانت مصر تسلمت أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، في كانون الأول الماضي.