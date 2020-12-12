مصدر في وزارة النفط : مخزون البنزين في مصفاة بانياس جيد والحريق لن يسبب أزمة جديدة

أكد مصدر في وزارة النفط أن الحريق الذي اندلع في قسم تحسين البنزين بمصفاة بانياس لن يؤثر على كميات مادة البنزين التي يتم توزيعها على المحافظات، عازياً السبب وراء ذلك لوجود مخزون جيد من المادة في المصفاة يغطي حاجة المحافظات خلال فترة إصلاح الأعطال في قسم التحسين.



وبيّن المصدر أن الأضرار التي خلّفها الحريق في قسم التحسين، اقتصرت على الماديات وهي محدودة، مؤكداً أن عمليات الإصلاح لن تستغرق سوى أيام قليلة.



وطمأن المصدر المواطنين المتوجسين من أزمة بنزين على خلفية الحريق وتوقف وحدة إنتاج البنزين في المصفاة، بالقول: “لا داعي للقلق من انقطاع المادة لأن المخزون جيد في المصفاة”.



وكان اندلع حريق في مصفاة بانياس يوم الجمعة الماضي، نتيجة انفجار في قسم التحسين بسبب حصول تهريب من أحد الخطوط في المصفاة وتمازجه مع المحيط، حيث أصيب عامل بكسر في كتفه أثناء مشاركته بإطفاء الحريق وعاملين آخرين برضوض خفيفة.



وبشكل عام، تشهد محطات الوقود في أغلب المحافظات حالة ازدحام مشابهة لما حدث الشهر المنصرم، إذ تقف السيارات بشكل أرتال بانتظار دورها في التعبئة، فيما عزت وزارة النفط سبب الازدحام إلى “فتح البطاقات مع بداية الشهر”.



صفاء علي