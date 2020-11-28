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مصدر في الكهرباء: إدخال 340 ميغا/واط جديدة لتنظيم التقنين

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن “الوزارة أدخلت خلال الإيام الماضية ٣٤٠ ميغا/واط جديدة للشبكة الكهربائية”.

وبين المصدر أن “الوزارة أدخلت ١٩٠ ميغا جديدة في الخدمة بعد إعادة إحدى مجموعات التوليد التي تم إصلاحها في محطة الزارة”.

وأضاف المصدر “وتمت إضافة ١٥٠ ميغا جديدة أيضاً للشبكة الكهربائية بعد انتهاء اصلاح مجموعة أخرى في محطة تشرين الحرارية”.

وأوضح المصدر أن “الكمية التي تمت إضافتها ستنعكس بشكل إيجابي على وضع الكهرباء في البلاد من ناحيتي انتظام ساعات التقنين (٢/٤) و (٣/٣) في البلاد”.

وكانت وزير الكهرباء غسان الزامل أكد الاسبوع الماضي، أن الوزارة ستضيف كميات جديدة من الطاقة الكهربائية للشبكة بعد إعادة تشغيل مجموعات توليد تم إيقافها لإعادة تأهيلها.

 



تلفزيون الخبر