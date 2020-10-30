مصادر دبلوماسية تتحدث عن قيام جبهة عربية تضم السعودية وسوريا!

قالت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية إن هناك تواصل مصري سوري، يهدف لعودة “دمشق” إلى “الحضن العربي”.



المصادر التي لم تكشف الوكالة اللبنانية عن اسمها، أضافت أن “مصر” تقود مساعٍ «من أجل قيام جبهة عربية جديدة قوامها السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان ولاحقاً دولة فلسطين ضد المحورين الإيراني والتركي اللذان يتمددان في المنطقة على حساب الوحدة العربية».



لم تضف الوكالة الإخبارية اللبنانية المزيد من التفاصيل حول تلك التحالفات التي تحدثت عنها، في حين لم تصدر أي تعليقات رسمية سورية أو مصرية حول تلك الأنباء حتى الآن.



وأعلنت الجامعة العربية عن شروطها لعودة “سوريا” إليها، عبر مؤتمر صحفي العام الفائت، ضم وزير الخارجية العراقي “محمد علي الحكيم”، والأمين العام للجامعة “أحمد أبو الغيط”، قال خلاله “الحكيم” إن من ضمن الشروط «إجراءات تتعلق بعودة النازحين إلى ديارهم، وإعفاء المطلوبين للخدمة العسكرية، وإجراءات بسيطة أخرى، تشمل ما يسمى باللجنة الدستورية».



في حين قال الأمين العام المساعد للجامعة، “حسام زكي”، شهر أيار الفائت، إن موقف الأمانة العامة للجامعة لم يشهد أي تغيير تجاه عودة “سوريا”.







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