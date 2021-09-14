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مصادر تكشف عن نية وزارة النقل فرص إجراءات جديدة لتجديد وثائق السيارات

كشفت مصادر خاصة  عن نية وزارة النقل إصدار قرار جديد يقضي بفرض آلية جديدة على تجديد وثائق السيارات.

وقالت المصادر إن الوزارة ستصدر قراراً تمنع بموجبه تجديد أي من وثائق السيارات دون إحضار السيارة وإخضاعها للجان الكشف، حيث كان تجديد دفاتر السيارات، أو ما يعرف باسم “الميكانيك” يتم عادة دون إحضار السيارات، باستثناء معاملات دفع الرسوم السنوية.

لكن القرار الجديد الذي يتم بحثه لاصداره قريبا يلزم أصحاب السيارات على إحضار سياراتهم، وعرضها على لجان كشف تابعة للوزارة، للحصول على بيان حول حالة السيارة إن كانت صالحة للعمل أم ستدخل في جداول التنسيق لاحقاً.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تهدف من خلال قراراها الجديد، إلى ضبط السيارات القديمة والخارجة عن الخدمة، وإلغاء مخصصاتها من مادة البنزين بموجب آلية توزيع البطاقة الذكية، وذلك وسط استمرار أزمة البنزين.

وبحسب المصادر فإن أصحاب مئات السيارات الخارجة عن الخدمة، يحصلون على مخصصات سياراتهم من البنزين، ويعملون على بيعها في السوق السوداء، أو يتم استخدامها لسيارات أخرى، وبالتالي فإنه في حال تطبيق القرار الذي تتم دراسته سيتم ضبط الموضوع.