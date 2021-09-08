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مصادر أمنية إسرائيلية: دليل قد يؤكد فرضية دخول الأسرى الفلسطينيين الفارين إلى الأردن أو سوريا

أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأنه "تم العثور على هاتف محمول خلال حملة البحث في بيسان بغور الأردن"، مشيرة إلى وجود "علامات بأنه يعود للأسرى الفارين".

ولليوم الثالث على التوالي، تستمر القوات الإسرائيلية بأعمال بحث وتقف لآثار الأسرى الهاربين، دون الإعلان عن عثورها على أي دليل عن وجهتهم.

تجدر الإشارة إلى أن 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا، فجر الاثنين الماضي، من الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، ورغم تسخير السلطات الإسرائيلية لوحدات أمنية وعسكرية وطائرات مروحية ومسيرة لملاحقتهم لم يتم العثور عليهم حتى الآن.

وتشير المعلومات إلى أن الأسرى الستة حفروا نفقا استخدموه للفرار من سجن جلبوع، وتم الإبلاغ عن اختفائهم حوالي الساعة 4 صباحا.

من جانبه، قال رئيس قسم العمليات الإسرائيلية، شملال حتعون نحماني، إن "عملية البحث عن الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع لا تزال مستمرة"، حسب موقع "يديعوت أحرونوت".

 


المصدر: RT