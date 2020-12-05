مشروع مرسوم يرفع الرسم السنوي للسيارات

أعلن عن مشروع لرفع الرسم السنوي للسيارات في سورية..



وقسّم المشروع الصغيرة إلى فئات حسب سعة محركاتها، فترتب على السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على (1,600 سم3) مبلغ سنوي قدره 10 آلاف ليرة كرسم تجديد، و15 ألف ليرة للتي سعة محركاتها حتى (2,000 سم3).



أما السيارات التي سعة محركاتها (من 2001 حتى 2400 سم3) فيكون رسم تجديدها السنوي 20 ألف ليرة، والسيارات ذات سعة المحرك بين (2,401 حتى 3 آلاف سم3) فرسم تجديدها 100 ألف ليرة سنوياً.



والسيارات التي سعة محركاتها (من 3001 – 3500 سم3) فرسم تجديدها السنوي 250 ألف ليرة، والسيارات (من 3501 حتى 4 آلاف سم3) رسم تجديدها السنوي 500 ألف ليرة، والسيارات التي تزيد محركاتها (على 4 آلاف سم3) رسمها مليوني ليرة.



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