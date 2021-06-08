مشروع قانون جديد يتيح إعادة الموبايل المستخدم في الغش

كشف وزير التربية دارم طباع أنه سوف يتم الإعلان قريباً عن عدد حالات الغش الطلابي، وعن أول حالة غش تم ضبطها بوساطة الكاميرات، موضحاً أن الضبط المنظم بحق الطالب المضبوط بوساطة الكاميرات سيكون مرفقاً بصورة توثق عملية الغش المرتكبة.



وأكد طباع استمرار عملية المحاسبة لأي مدرس يرتكب أي مخالفات بواجبات عمله وبالثقة العامة، ولمساهمته في عمليات الغش.



وعن موضوع الأجهزة الخليوية المضبوطة في عمليات الغش خلال الامتحانات التي تتم مصادرتها كدليل على مخالفة الغش المرتكبة ولا تتم إعادتها للطالب، كشف وزير التربية أنه يتم إعداد مشروع قانون جديد لوضع قواعد جديدة تتيح إعادة الموبايل بعد إجراءات معينة يتم إجراؤها.