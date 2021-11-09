مشروع جريح الوطن: التقديم مستمر للاستفادة من فرص عمل

أعلن مشروع جريح الوطن أن التقديم ما زال مستمراً للاستفادة من فرص العمل المتاحة للجرحى ضمن شركة الاتصالات الخلوية MTN والبالغ عددها 79 فرصة بمختلف المحافظات.



وبين المشروع وفق ما نشره على صفحته على الفيسبوك أنه تم استقبال عشرات الطلبات من الجرحى الراغبين بالاستفادة من فرص العمل المتاحة ولا يزال الباب مفتوحا لاستقبال طلبات أخرى حتى استكمال العدد المطلوب لتغطية الشواغر لافتاً إلى أنه بإمكان الجرحى الراغبين بالتقدم لفرص العمل ضمن الشركة مراسلة المشروع عبر بريد صفحته لتسجيل طلباتهم.



وأوضح المشروع أن الشواغر الوظيفية تتوزع بين مندوبي خدمة مشتركين ومروجي مبيعات بشرط حصولهم على شهادة الثانوية العامة على الأقل بينما يمكن لحملة الشهادة الجامعية التقدم لوظائف الإداريين في مجال خدمة الأنظمة وشبكات وقواعد بيانات وشهادة جامعية تخصص هندسة لمركز عمليات أمن المعلومات الرقمي.



وأشار المشروع إلى أنه سيتم تسجيل المقبولين للعمل في الشركة بالتأمينات الاجتماعية وسيحصلون على تأمين صحي بموجب عقود عمل سنوية كما سيراعى وضع طلبة الجامعة منهم وامتحاناتهم ويكون الدوام بساعات عمل محددة يوميا بمعدل 8 ساعات من الـ 8 صباحا ًوحتى الـ 4 ظهراً والحد الأدنى للأجور يبلغ 136 ألف ليرة سورية.



يذكر أنه يستفيد من فرص العمل المقدمة من قبل الشركة وفق ما نشره المشروع جرحى الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي المسرحون الحاصلون على نسب عجز بين 30 و50 بالمئة وجرحى القوات الرديفة ممن تترواح نسب عجزهم بين 40 و50 بالمئة لكونهم الشريحة التي تمتلك القدرة الجسدية الكافية المطلوبة للعمل في الشركة.