مشروع جريح الوطن.. الاستفادة من دعم التعليم حتى منتصف الشهر الجاري

دعا مشروع جريح الوطن جرحى العجز الجزئي الراغبين بنيل شهادتي التعليم الأساسي أو الثانوي للتواصل معه من أجل الاستفادة من دعمه حيث يستمر استقبال الطلبات حتى الـ 15 من تشرين الأول بين الـ 10 صباحاً وحتى الـ 4 ظهراً.



وجاء في بيان نشره المشروع عبر صفحته على الفيسبوك: يذكّر مشروع جريح الوطن بإتاحة الفرصة لجميع الجرحى الراغبين باستكمال تحصيلهم العلمي ما قبل الجامعي لنيل شهادتي التعليم الأساسي أو الثانوي وتحقيق طموحاتهم ليكون بذلك شريكاً وصديقاً يساندهم ويدعمهم ويقدم لهم التسهيلات اللازمة لدراستهم.



وأوضح البيان أنه يمكن لجرحى العمليات الحربية الذين تتراوح نسب إصاباتهم بين 40 و79 بالمئة الاستفادة من الدعم التعليمي المقدم من خلال مراسلة صفحة مشروع جريح الوطن على فيسبوك أو التواصل عبر أرقام هاتفية محددة لكل محافظة.



ويحصل جرحى العجز الجزئي على الدعم التعليمي ما قبل الجامعي من مشروع جريح الوطن وبإشراف فني مباشر من وزارة التربية وبتعاون مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة ويشمل الدعم تأمين احتياجات الجرحى الدراسية مجاناً كالقرطاسية أو الكتب المدرسية أو الدورات التعليمية التي تساعدهم على فهم المنهاج بشكل أكبر أو من ناحية توفير الكوادر التدريسية المؤهلة وتأمين المواصلات خلال الامتحانات وما يتعلق بأمور التسجيل وغيرها.