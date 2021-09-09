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مشروع جريح الوطن: احتساب مقدار الإعانة المالية ضمن المعاش التقاعدي للجرحى

أعلن مشروع جريح الوطن أنه سيتم احتساب مقدار الإعانة المالية للجرحى العسكريين من ضمن المعاش التقاعدي وتشميلهم بمرسوم الزيادة الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد رقم 20 لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 40 بالمئة.

وأوضح المشروع على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن ذلك جاء استجابة لاستفسارات العديد من الجرحى حول سبب عدم احتساب مقدار الإعانة المالية للمحالين إلى المعاش منهم بسبب الإصابة في العمليات الحربية ضمن معاشهم التقاعدي وتطبيق الزيادة التي أقرها المرسوم على المعاش التقاعدي فقط.

ولفت المشروع إلى أنه تمت متابعة الموضوع مع كل الجهات المعنية بعد الاطلاع على مضمون المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 والذي يقضي بمنح العسكريين المحالين إلى المعاش إعانة مالية شهرية ليتم بقرار من وزير المالية تصحيح اللغط الحاصل سابقاً عند صدور مرسوم الزيادة ومن ثم احتساب مقدار الاعانة المالية للجرحى العسكريين من ضمن المعاش التقاعدي وتشميلهم بمرسوم الزيادة الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد.

وأشار المشروع إلى أنه ستقوم وزارة المالية بتوجيه المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لتنفيذ مضمون قرار وزير المالية وبأثر رجعي من تاريخ نفاذ المرسوم.