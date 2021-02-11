تدريبات عسكرية روسية-تركية مشتركة في إدلب للمرة الثانية خلال أشهر.
“منصة موسكو” تنفي تقديم أي وثيقة لروسيا قائلة: هذا الخبر يهدف إلى خلط أوراق العملية السياسية
سفير روسيا في دمشق: واشنطن لن تغير استراتيجيتها تجاه سوريا
فصيل “الطليعة المجاهدة” يستهدف القوات التركية في إدلب ويتوعد
قسد تتخبط في الهول .. تفكيك شبكة لتهريب عناصر “داعش”
الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم بالصواريخ على قاعدة حميميم
ميليشيا “الجيش الحر” تعتقل مدنيين في تل أبيض بينهم وجهاء البلدة
مظاهرات للإفراج عنهم.. “قسد” تعتقل مدرسي المنهاج الحكومي في الحسكة
الرئيس الأسد يستقبل علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني
أمين عام الأمم المتحدة يطالب بإخراج 31 ألف طفل أجنبي من سوريا
الخارجية الأمريكية تمتنع عن تبني قرار الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري
«داعش» يصعّد عملياته شرقاً: حراك أمني داخل مخيّمات المعتقلين
"البنتاغون" يحدد هدف وجود قواته في سوريا بظل إدارة بايدن
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل رتلا عسكرياً إلى قواعدها في سورية
ثالث حادثة قتل خلال أسبوع في مخيم الهول شمالي الحسكة

مشروبات تخفف آلام “الشقيقة” وتغنيكم عن المسكنات

أوضح الأطباء أن “الشقيقة”، أو ما يسمى بالصداع النصفي، يحدث في أحد شقي الفصوص الدماغية، ويسبب ألماً كبيراً تتفاوت نسبته بين شخص وآخر، وحالة وأخرى، يخف ألمها مع المسكن ويعود بانتهاء مفعوله، فيبحث المريض عن البدائل.

ووفقاً لموقع “ديلي ميل” البريطانية، فإن بعض الأطباء تحدثوا عن عدد من المشروبات تخفف الشقيقة، وتغنيكم عن المسكنات.

أبرز هذه المشروبات هي ما يلي:

ـ الماء الفاتر:

يساعد الماء على تحسين تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى جميع الأعضاء الحيوية بالجسم، وهذا ما يحتاجه مرضى الصداع النصفي، نظراً لقلة التروية الدموية الواصلة للمخ لديهم، ولكن بشرط أن يكون فاتراً.

ـ عصير الليمون مع العسل:

فوائد عصير الليمون لا تقتصر على ترطيب الجسم وتقوية المناعة والشعور بالانتعاش، بل يساهم أيضاً في علاج الصداع النصفي، نظراً لقدرته على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق، إضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمكافحة للالتهاب، بشرط أن يدمج بعسل النحل.

ـ النعناع:

يمكن الاعتماد على مشروب النعناع الدافئ في علاج الصداع النصفي، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مادة المنثول، التي تساعد على تهدئة الأعصاب واسترخاء عضلات المعدة.

ـ الزنجبيل:

يساعد الزنجبيل على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم المؤكسج إلى المخ، كما يتميز بخصائصه المضادة للالتهاب، لذلك فهو من المشروبات المفيدة في علاج الصداع النصفي، خاصةً إذا تم تعزيز قيمته الغذائية بإضافة الليمون إليه.

ـ حليب اللوز:

يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من الماغنسيوم، الذي يؤدي نقصه بالجسم إلى الإصابة بالصداع النصفي والتعرض لنوباته بشكل مستمر.

ويتميز هذا النوع من الحليب باحتوائه على معادن، تعادل فاعلية الأسبرين، الشائع استخدامه في تخفيف الصداع النصفي.

ويستطيع مرضى الصداع النصفي الحصول على هذه الفوائد، بتناول القليل من حبات اللوز، بشرط أن تكون نيئة غير محمصة.