مشاكل بالجملة في المواد التموينية عبر “الذكية” ومسؤول يتحدث عن “خطة” لتسليم المخصصات

اشتكى عدد من المواطنين عدم استلامهم رسائل المواد التموينية عبر “الذكية” في حين يظهر على تطبيق “وين” أن الاستلام متاح، فيما اشتكى آخرون عدم استلامهم مخصصات دفعة شهري كانون الأول والثاني.



وقالت إحدى المشتكيات “سجلنا على دور دفعة شهور شباط وأذار ونيسان لاستلام المخصصات عبر الذكية وفي اليوم التالي وبمحض الصدفة وأثناء فتح تطبيق وين لمعرفة الدور تفاجأنا بأن الاستلام متاح ولم يتبق إلا ساعتين لإغلاق الموعد”.



وتابعت المشتكية “لم نستلم رسالة موعد الحصول على المواد التموينية ولو لم ننتبه مصادفةً لضاعت علينا الدفعة كما حصل مع غيرنا حين انتبه عبر التطبيق بأن الاستلام متاح لكن لم يحالفه الحظ والوقت بالوصول في الموعد المحدد نتيجة عدم استلامه الرسالة عبر الهاتف”.



وقال مشتكي من حماة “ذهبنا يوم 12 شباط إلى مركز سيرونيكس في السلمية لاستلام مخصصات الدفعة السابقة بعد التمديد الذي فعلته الدولة حتى 15 شباط لكن المعنيين أخبرونا بالعودة في اليوم التالي”.



وأكمل المشتكي “عند عودتنا يوم 13 شباط قالوا لنا أنه لا يوجد لنا حصة من المواد لانتهاء المهلة على الرغم من اخبارهم أن المهلة لم تنتهي بعد إلا أنهم طالبونا بالصبر والتوكل على الله فلا يوجد حل لأن المهلة التي لم تنتهي قانوناً انتهت عندهم”.



وأفاد معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة إلياس ماشطة أن “هناك نسبة قليلة من المواطنين لم يأخذوا مخصصاتهم عبر الذكية نتيجة عدم استلامهم الرسائل خلال الدفعة الماضية وليس في حماة فقط وحالياً نضع خطة لتسليمهم المخصصات خلال مدة أقصاها نهاية الدفعة الحالية”.



وبخصوص عدم وصول رسائل الاستلام لبعض المواطنين بينما على التطبيق يكون متاح الاستلام أجاب ماشطة “لا يوجد تغيير في الآلية وما حدث هو حالات فردية يكون سببها تأخير في الشبكة أو أن يكون هاتف المواطن مغلق أو خارج التغطية فتتأخر الرسالة بالوصول”.



وأوضح ماشطة “شركات المحمول تستمر بإرسال الرسالة حتى تصل ومن الممكن أن تصل الرسالة مُتأخرة للأسباب التي ذكرناها وإذا كان الإشكال الحاصل في الدفعة الحالية فما على المواطن الذي لم يتمكن من الاستلام إلا إعادة طلب دور جديد”.



وفعلت السورية للتجارة دور الدفعة الجديدة من المواد التموينية ل3 أشهر عوضاً عن شهرين بداعي إعطاء مساحة من الوقت كافية لتغطية جميع المواطنين عدا عن إضافة مادة الشاي لمادتي الرز والسكر مع اختفاء مادة الزيت التي ظهرت لمرة واحدة ولم يستلمها إلا “المحظوظون”.



يذكر أن مشاكل كثيرة واجهها المواطنون مؤخراً أثناء محاولاتهم حجز دور المواد التموينية عبر “الذكية” مثل عدم فتح البرنامج أو ظهور جملة “تأكد من الاتصال بالإنترنت” أو عدم قبول البرنامج للمعلومات المدخلة إليه.





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