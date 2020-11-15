مشاريع جديدة لدعم قطاع إنتاج الغاز في سورية

أوضح مدير عام الشركة السورية للغاز غسان طراف أن السورية للغاز تعمل حالياً مع المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء على إنشاء خط ومحطة تخفيض الضغوط في محافظة اللاذقية.



وأشار “طراف” إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ عدة مشاريع أبرزها مشروع توريد وتركيب ضواغط وعنفات ومضخات عند معمل “جنوب المنطقة الوسطى” في الفرقلس شرقي حمص، كما كشف عن وجود خطة لربط الآبار الغازية الجديدة فور انتهاء أعمال الحفر، إضافة إلى تنفيذ تعديلات هامة في كافة المنشآت الغازية، ولاسيما معمل “جنوب المنطقة الوسطى” والشبكة الغازية لزيادة المرونة التشغيلية والحفاظ على إمدادات الغاز في حالات الطوارئ والاعتداءات الإرهابية.



ونوّه مدير الشركة السورية للغاز إلى وجود مشروع تنفذه الشركة شمال مدينة دمشق يهدف لاستثمار الغاز من آبار البريج وقارة ودير عطية، إضافة إلى مشروع تأهيل محطة “آراك” شرق حمص والتي تعرضت للتخريب على يد المجموعات الإرهابية.



فيما كشفت مصادر في شركة غاز دير الزور عن قرب تحرير بعض المنشآت الواقعة خارج سيطرة الدولة السورية.



وأكد طراف أن جميع هذه المشاريع سيكون لها دور فعال في دعم قطاع إنتاج الغاز في سورية وتأمين احتياجات البلاد في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلاد